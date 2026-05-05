白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は、現地５月５日に中国で開催されているU-17女子アジアカップのグループステージ第２節で、インドと対戦した。初戦はレバノンに13−０で大勝したリトルなでしこ。スタメンを総入れ替えし、連勝を狙うインド戦では、序盤からペースを握り、試合を優位に進める。ポゼッションで上回り、両サイドからのクロス攻撃、縦パスを入れて中央から崩しにかかるなど、多彩なアタックで相手ゴールに