全日本プロレスは5日、後楽園ホールで「チャンピオン・カーニバル2026」を行った。A組は勝ち点8で斉藤レイ、タロース、潮崎豪、真霜拳號の4人が並び、直接対決で勝利したものがいないため、優勝トーナメント進出決定戦が行われた。潮崎はタロースにペースを握られてなかなか攻撃できない。逆水平チョップなどを繰り出し、なんとかペースをつかみ始める。8分20秒、豪腕ラリアットを連発し、片エビ固めで勝利し、A組1位となった