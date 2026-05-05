全日本プロレスは5日、後楽園ホールで「チャンピオン・カーニバル2026」を行った。A組は勝ち点8で斉藤レイ、タロース、潮崎豪、真霜拳號の4人が並び、直接対決で勝利したものがいないため、優勝トーナメント進出決定戦が行われた。挑戦の結果、2位決定戦は斉藤レイと真霜拳號が対戦。レイのパワーが全開し、パワーボムで追い込む。真霜も一瞬の隙を突いて丸め込みから腕ひしぎ十字固め。しかし、レイのパワーの前にどうしよう