米大リーグ・ヤンキースは４日（日本時間５日）、公式ＳＮＳを更新し、球団のラジオ中継を担当してきたアナウンサー、ジョン・スターリングさんが亡くなったことを伝えた。８７歳だった。球団のインスタグラムでは「ジョン・スターリングさんのような人物は二度と現れないだろう。彼の声と功績は永遠に語り続けられる」と記し、Ａ・ジャッジ外野手とのツーショットや、実況中のスターリングさんの動画などを投稿。また、ＭＬ