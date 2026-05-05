9人組グループ・Snow Manの最新シングル『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』が、5日発表の『オリコン週間シングルランキング』で初登場1位に。『KISSIN’ MY LIPS／Stories』（2020/10/19付）から12作連続、通算12作目の1位を獲得しました。初週売り上げは90.7万枚を記録し、前作『SERIOUS』（初週売り上げ88.3万枚、2025/8/4付）に続く7作連続、男性アーティストでは史上初となる通算10作目の初週売り上げ80万枚超えを記