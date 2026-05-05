妊娠や子育てで生活が変わっていくと、これまで当たり前にできていたことが難しくなる場面が出てくるのではないでしょうか。そんなとき、旦那さんの理解や協力が得られないと、不安や不満は一気に大きくなるかもしれません。今回は、犬の散歩をめぐって夫婦関係に悩む妊娠中の投稿者さんの声を紹介します。『上に1歳半の子どもがいて、第2子を妊娠中。犬の散歩をどうしたらいいか悩んでいます。今までは上の子を抱っこひもで抱えて