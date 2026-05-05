明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★☆☆今日は何事もテキパキとこなす事ができる日。進まなかった事がすんなりと片付けられそうです。部屋の掃除をすると運気もアップ。B型の運勢……★★★★★将来への明るい兆しが見るでしょう。今までの努力や経験が役に立ちそう。積極的に動く事で、自信につながります。O型の運勢……★☆☆☆☆あなたの