栃木県足利市でコンビニの配送トラックが店の前の建物に突っ込む事故があり、運転手の51歳の男性が死亡しました。男性は大動脈瘤破裂による病死で、警察は事故との関係について詳しく調べています。警察によりますと5日午前8時ごろ、栃木県足利市でセブンイレブンの配送トラックが、配送先の駐車場から出る際に、道路を挟んだ向かい側の自動車整備工場に突っ込む事故がありました。この事故でトラックを運転していた51歳の男性が、