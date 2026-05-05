5日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）では、オズワルド伊藤＆空気階段もぐら＆カカロニ栗谷が来店。今回は、破局、手術＆激痩せ、1000万円の借金と「いろいろあった3人」が登場する。【予告動画】伊集院光、1年半ぶり『あちこちオードリー』昨年彼女と破局したオズワルド伊藤は「ヒゲも剃って、Xも辞めて、数珠もつけてる」と心身ともにリニューアルしたことを報告。「オレ、絶対忘れませんから！