ボートレース若松の「スポーツニッポン杯ＧＷ特選競走」は５日、５日目が行われた。瓜生正義（５０＝福岡）は準優９Ｒで２コースから差し切って白星。一番乗りで優出を決めた。コンマ１３のＳからインの篠崎元志を差しての勝利。舟足は「バランスが取れてスリット付近の行き足がいいですね。乗り心地も良くなってきました。他は標準。ただ、バランスが取れたのでメチャクチャいいわけではない」。感触はまずまずでファイナルで