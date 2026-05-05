（伊豆・村の駅から松浦悠真 気象予報士高山基彦 アナウンサー）（高山アナ）しずおか献立予報です。三島市の伊豆村の駅からお送りしていきます。このコーナーは今がお得な野菜など食材お値段とともにご紹介しているんですけども、せっかく道の駅にいますのでね、新鮮な食材がたくさん揃っています。農産物直売所からお送りしてまいります。こちらにはどういった食材が並んでいるのか、ご紹介していただこう