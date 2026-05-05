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米１０年債利回りは４．４１９％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:38）（日本時間21:38）（%） 米2年債 3.930（-0.023） 米10年債4.419（-0.019） 米30年債5.005（-0.009） ドイツ3.078（-0.009） 英国5.077（+0.113） カナダ3.611（-0.002） 豪州4.971（-0.009） 日本2.504（-0.013） ※米債以外は10年物