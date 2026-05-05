３日、石獅湿地公園の上空を飛ぶブロンズトキ。（泉州＝新華社記者／魏培全）【新華社泉州5月5日】中国福建省泉州市の石獅湿地公園でこのほど、国家1級保護動物「ブロンンズトキ」の姿が確認された。 ブロンズトキは鮮やかな光沢のあるの羽毛を持ち、光の当たり方によって色合いが絶えず変化することから、「湿地の虹」と呼ばれている。３日、石獅湿地公園の田んぼで餌を探すブロンズトキ。（泉州＝新華社記者／魏培全）