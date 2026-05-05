ＯＳＫ日本歌劇団は５日、東京・新橋演舞場で「レビュー春のおどり」の千秋楽を迎えた。トップスター・翼和希が感謝を述べたのち、「千咲ぃ！」の呼びかけに「はい！」と元気に応えた娘役トップスター千咲（ちさき）えみが舞台に登場。観客に「自分の口から皆様に卒業のご報告をさせていただけましたこと、そして今回、作品の中でも、卒業にあたり、松竹様、先生方からたくさんのプレゼントを頂戴しました。本当に幸せ者でご