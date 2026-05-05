とにかく手軽にスコーンを作る 朝食にも、おやつやティータイムのお供としても活躍するスコーン。今回は、とにかく簡単に、あと片づけも少なくてすむ世界一簡単なチョコチップスコーンのレシピをご紹介します。 計量は大さじオンリーだから簡単 1. 大さじを使って材料をポリ袋に 2. チョコチップを加えて軽くもむ 3. 袋から出したら一口サイズに切って焼く 材料も少なくて簡単 つくれぽ（作りましたフォトレポートのこ