「娘と一緒に出ていく」ーー。この脅し文句で縛りつけられている旦那さん。1年ほど前までは家族で穏やかな日々を送っていたのに、どうしてこうなったしまった…？妻が変わってしまった原因は何？知り得るはずのないランチの写真を持っていた件をはじめ、言動すべてが怖いです!!>>【まんが】依存する妻から逃げ出したい(ウーマンエキサイト編集部)