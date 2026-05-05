女優・熊谷江里子（28）が5日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。熊谷は「先日、第一子を出産致しました」と公表。「体調をみながら、少しずつお仕事を再開させて頂けたらと思っています。これからもよろしくお願い致します」と呼びかけた。1997年8月12日生まれ、山口県出身の熊谷は「第1回 JUNON ガールズコンテスト」で準グランプリを受賞したことをきっかけに芸能界入り。日本テレビ「ZIP！」のリポータ