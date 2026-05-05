卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は5日、決勝トーナメント1回戦が行われ、日本女子はクロアチアと対戦。マッチカウント3ー0で勝利し、ベスト16進出を決めた。3番手に起用されストレート勝ちを飾ったのが、初出場の面手凛（日本生命）。世界卓球初白星を挙げた18歳が試合後に喜びを語った。 ■橋本、張本美に続くストレート勝ち 選考会を勝ち上がり、自身初