ノルディックスキー・ジャンプ五輪金メダリストの小林陵侑（29）が、5日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、旅先での紛失物にまつわる偶然について語った。この日のテーマは「旅のトラブル報告会」。何かと予測不能の事態になりがちな、旅行先でのハプニングについて語り合った。ジャンプ競技は11〜翌年3月末まで、クリスマス以外は毎週のように試合があるという。そんなシーズン中に、小