コンテナを積んだ船＝2月、米カリフォルニア州オークランド（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米商務省が5日発表した3月のモノとサービスを合わせた国際収支ベース（季節調整済み）の貿易赤字は、前月比4.4％増の603億700万ドル（約9兆5千億円）だった。赤字幅は2カ月連続で拡大した。日本への輸出は81億1400万ドルで過去最高額だった。全体の輸出は2.0％増の3208億5900万ドルとなり、過去最高を更新した。輸入は2.3％増の3