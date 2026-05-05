全日本プロレスは5日、後楽園ホールで「チャンピオン・カーニバル2026」を行った。B組はメインで勝ち点6の菊田と勝ち点8の綾部蓮が対戦した。試合はぶつかり合い、場外では綾部が鉄柵攻撃を連発した。踏みつけ、ボディスラム、逆エビ固めで菊田を追い込む。菊田もキック、ヒップアタックで反撃。15分すぎ、菊田はヒップアタック、菊田ラリアット、脳天砕きからラリアットを連発し18分43秒、ローリングラリアットからの体固めで