マーベラスの１０周年記念大会（５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）で団体最高峰のＡＡＡＷシングル王座戦が行われ、王者の彩羽匠（３３）が、大熱闘の末に?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（３０）を破り３度目の防衛に成功した。タッグチーム「スパーク・ラッシュ」を組む最強挑戦者と約７年ぶりの一騎打ち。王座戦は団体１０周年記念大会のメイン戦で、エースとしては絶対に負けられない。序盤からグラウンドを中心にレスリングの攻防を展開。王