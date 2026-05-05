女優の青野さくらが4月27日発売の「週刊ヤングマガジン」に登場。自身のインスタグラムで初グラビアをアピールした。 【写真】お腹がのぞく抜群スタイルミス慶應理工に輝いた2021年の姿 発売日に「初めてのグラビアに挑戦しましたぜひご覧ください！」と記した青野は福岡県出身で2000年生まれ。慶応大の理工学部を卒業している。在学中の2021年にはミス慶應理工コンテストでグランプリに輝いたほか、「MISS OF MIS