声優・井口裕香が3冊目の写真集(集英社)を発売することがこのほど明らかになった。タイトルは未定。自身の誕生日でもある7月11日に発売し、発売イベントも開催する。 【写真】艶めかしく磨きをかけて…発売が待ちきれない！ 自身のXでも発売を明かした井口は「なんと！この度！わたくしのお誕生日である7/11(セブンイレブンの日)(覚えやすい)(ありがとう！)に!!!3rd写真集を!!!集英社さんから!!!!出させて!!!!!いた!!だき!!