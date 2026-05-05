【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 1−2 マインツ（日本時間5月3日／ミラントア・シュタディオン）【映像】藤田譲瑠チマ、背後から佐野海舟を吹き飛ばすザンクト・パウリに所属するMF藤田譲瑠チマが、球際の激しい競り合いの中で、マインツのMF佐野海舟と激しく接触した。日本代表として共にプレーする両者のバチバチの攻防にファンも大きな反応を見せている。残留プレーオフ圏内の16位に位置するザンクト・パウリは日本時間5月3