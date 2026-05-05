HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜後8：00）の#11が、きょう5日にABEMAで配信された。最終審査に進む2人が発表された。【写真】ファイナルで戦うことになった4人『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社