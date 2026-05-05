ついに迎えた告白タイム。りおとゆうまの2人に追われるゆうひが選んだのは、一途に想いを伝えてくれていたゆうま。「いつのまにかゆうまくんのことが好きになってました」と告白したゆうひに、ゆうまは即答で応え、熱いハグを交わす展開に。「ゆうひが大好きです！」と海に向かって叫ぶ青春胸キュンシーンを炸裂させた。【映像】スタイル抜群のモテ女子が超イケメン男子と熱烈ハグ！毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日