アメリカとイランの停戦が危機を迎えています。イラン軍はアメリカの軍艦を攻撃したと発表。アメリカ軍もイランの小型船を7隻撃沈したと発表しました。攻撃の応酬が再び始まってしまうのでしょうか。◇ミサイルが次々と発射されています。イランがアメリカの軍艦を攻撃し、「ミサイル2発を命中させた」と主張しました。アメリカ軍がイラン軍の警告を無視して、ホルムズ海峡に入ろうとしたといいます。一方、アメリカ軍は攻撃