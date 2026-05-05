HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、実力者のAYANAが「グループへの融合」という高い壁にぶつかり、堪えていた感情を爆発させた。【映像】鍛え抜かれた腹筋あらわ！ガルプラ出身・可愛すぎる練習生のビジュアル『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘