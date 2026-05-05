きょう（5日）午後、香川県多度津町の駅で「熊撃退用スプレー」が誤って噴射されました。この影響で8人が目や唇に痛みを訴えたほか、列車に遅れの影響が出ました。 【写真を見る】「熊撃退用スプレー」の誤噴射が起きたJR多度津駅 リュックサックの「熊撃退用のスプレー」 警察によりますと、午後６時３０分ごろ、香川県多度津町のJR多度津駅のホームで、男性（43）のリュックサックのサイドポケットに