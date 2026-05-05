「かしわ記念・Ｊｐｎ１」（５日、船橋）中団から伸びてきた３番人気のウィルソンテソーロがゴール前でグイッとひと伸び。ミッキーファイトを首差かわしてＶ。２着続きを返上。昨年の南部杯（盛岡）以来、３個目のＪｐｎ１タイトルをつかんだ。単勝１・７倍の１番人気に支持されたミッキーファイトが２着。３着に６番人気のロードフォンスが入り、５年連続でＪＲＡ勢が上位を独占した。きょうこそ離さない。ウィルソンテソー