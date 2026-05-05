日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が５日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「旅のトラブル報告会」。芸能人たちが旅先のトラブルを振り返った。歌手・西川貴教はブラジル公演に向かった際の騒動を述懐。「僕もちょっと海外で公演がありまして。そのときはブラジルに。サンパウロでライブを。行かせていただくっていうので。一旦、ニューヨークに飛んで、トランジットして。そっから（ブラジルのサンパウ