お笑いタレント・陣内智則（５２）の妻でフジテレビ・松村未央アナウンサー（３９）がこどもの日の５日、娘（７）とのおでかけの様子をＳＮＳで公開した。「＃こどもの日良い一日となりますように♡最近の思い出写真たち」とディズニープリンセスのようなドレス姿の娘との２ショットや、神宮球場で野球観戦している写真をアップ。陣内は熱烈な阪神ファンだが、娘もピンクのタイガースのユニホームを着用している。