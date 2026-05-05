「レディースオールスター・Ｇ２」（５日、まるがめ）２６年後期は７・２６で初の女子勝率１位に輝いた前田紗希（３３）＝埼玉・１１５期・Ａ１＝。「ペラだと思う。好きなレース場のあっせんも多かったし、エンジンも動いてくれることが多かった」と要因を分析。初日は９Ｒ１号艇の１回走りだったがインから圧逃した。「行き足は思ったより届いていて、そこはエンジンがいいからかな」と機力には納得だ。「ただ、朝から頑張