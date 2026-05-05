「レディースオールスター・Ｇ２」（５日、まるがめ）初日は女子戦ならではのバラエティーに富んだ決まり手で、高配当も飛び出しました。２日目の水面コンディションも変化はなさそう。また仕掛ける展開になりそうだ。そんな２日目は登みひ果選手（２６）＝兵庫・１３１期・Ｂ１＝に注目です。元レーサーだったお母さん（登みつよ）の影響を受けレーサーになりました。Ｓも速くレースセンスに光るものがある一方、何か伸び悩ん