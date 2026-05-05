人気コスプレーヤー・えなこが引き締まった腹筋を披露する最新ショットを公開した。えなこは５日に自身のインスタグラムを更新。「今日めっちゃいい天気」とつづると、青空の下で引き締まった腹筋を見せるスポーツウェア姿を披露した。この投稿には「超カワイイ」「スタイル抜群」「スポーティーな姿も素敵」「爽やかで可愛い」「気分爽快です」「一緒にウォーキングいかがですか？」「かっこいいなぁ〜見惚れちゃいます」