ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」が、5日に開幕した。初日は1Rの山田理央を皮切りに平高奈菜→山川美由紀→平山智加と地元・香川支部勢が4連勝（8Rで中村桃佳も1着）。そのムーブメントに乗り遅れるなと言わんばかりに、6Rでは同じ四国の岩崎芳美（53＝徳島）が、インからしっかり逃げ切って1着発進を決めた。レース後は「めっちゃうれしい。四国勢が凄い？私はたまたま流れに乗れただけ（笑い）」