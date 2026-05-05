「レディースオールスター・Ｇ２」（５日、まるがめ）初日１２Ｒドリーム戦が争われ、西橋奈未（２９）＝福井・１１９期・Ａ１＝が３コースからまくり差しで勝利した。ファン投票１位の高憧四季（大阪）はインから２着、３着には５号艇の浜田亜理沙（埼玉）が入った。あまたの視線が注がれた１周１Ｍ。西橋が艇間を鮮やかに破った。ファン投票上位６人による大注目の一戦。レース後のインタビューでは詰めかけた人数に「すご