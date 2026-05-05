【モデルプレス＝2026/05/05】「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中の『ONE PIECE』（尾田栄一郎作）より“東の海”編から新たにアニメ化されるプロジェクト「THE ONE PIECE」（制作：WIT STUDIO）が、2027年2月よりNetflixにて世界配信されることが決定。併せて、新たなコンセプトアートが解禁された。【写真】29歳イケメン俳優「筋肉すごすぎる」ゾロ役忠実再現で肉体美際立つ◆「ONE PIECE」Netflix新アニメシリーズ始動1997年