5日、下伊那郡阿智村の住宅で見つかった親子3人の遺体は、50歳の母親、13歳の長女、10歳の二男と判明しました。5日午前3時すぎ、阿智村駒場に住む10代の長男が「母親から暴力を振るわれた」と約500メートル離れた交番に届け出ました。その後、警察が家を訪ねると家の中で倒れている母親と子ども2人が見つかり、死亡が確認されました。警察が調べたところ、親子3人の遺体は、50歳の母親、13歳の長女、10歳の二男と判明しまし