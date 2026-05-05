ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」が、5日に開幕した。鎌倉涼（37＝大阪）が最高の滑り出しを決めた。初日5Rで3コースから捲り差すと、続く10Rは2コースから差し切って連勝発進となった。「調整を外していても足はしっかりしている。凄く出ていくわけではないけど、バランスが取れていい。出足寄りで好きな感じ」と手応えも上々だ。昨年は浜名湖レディースチャンピオンを制すと、大村クイーンズ