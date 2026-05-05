ゴールデンウイーク後半、5日も観光地では、多くの人でにぎわっています。その一方で、去年からの少雨に伴う水不足で繁忙期の温泉施設など、様々な場所で影響も出ています。■帰宅ラッシュ始まる今年は最大12連休。羽田空港には思い出を抱えて帰国した人たちがいました。ベトナムに旅行「ベトナムのフーコック島。めっちゃでっかいウオータースライダーに乗った」オランダ・ベルギーに旅行「だいたい美術館巡りと公園。やはり旅に