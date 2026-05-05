なにわ男子の西畑大吾さん（29）と福本莉子さん（25）がダブル主演する映画『時給三〇〇円の死神』の追加キャストとして、渋谷凪咲さん（29）らが出演することが5日に発表されました。本作は、“死神のアルバイト”というユニークな設定ながら、切なすぎる展開などが話題となった作家・藤まる（ふじまる）さんによる同名小説を実写映画化。“死神のアルバイト”を通し、人間の“醜さ”と“優しさ”に触れ、主人公が成長する姿を描