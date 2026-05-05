言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、時代の空気感を表す言葉、仏教における呼び名、そしてニュースで毎日耳にする経済の数字という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を特定しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□う□□んかわ□□うばヒント：その時々の社会の様子や、人々の考え方の傾向。釈迦などの仏を敬う呼び方。そして、異な