元プロ棋士の投資家・桐谷広人さんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。友人とスーパー銭湯で過ごした1日を投稿し、反響を呼んでいます。【写真】投資家・桐谷さん、スーパー銭湯での1日「息子いたの知らなかった」に返信桐谷さんは「友人にRAKU SPA鶴見（極楽湯）が良いと前から聞いていて昨日、息子の車で一緒に行きませんかと言われ行ってきました 私が優待で行く神田、和幸、川口店より一回り大きく素晴らしいスーパー銭湯