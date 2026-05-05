高校の卒業式の朝、着物姿の母親6人が並んで歩く後ろ姿の写真がThreadsに投稿されました。淡いピンクや薄紫、クリーム色の着物がグラデーションのように並ぶその一枚に、4万件を超えるいいねが集まっています。6人全員の着付けを手がけたのは、日本舞踊「彩の会」を主宰する三彩さん（@san.sai0907）です。【写真】美しい…特別な日の華やかな和装写真に収められたのは、卒業式に向かう6人の母親が横一列に並んだ後ろ姿です。淡い