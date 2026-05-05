2026年5月3日、シンガポールメディアの聯合早報は、北京国際モーターショーで人工知能（AI）搭載車が主役となる中、国内の低利益を背景に中国の自動車メーカーが生き残りをかけて海外進出を加速させていると報じた。記事は、北京モーターショーに出展された1451台の車両のうち8割が新エネルギー車（NEV）で、AIによる運転支援システムが最大の売りとなっていたと紹介。小鵬汽車の共同創業者である何小鵬（ホー・シャオペン）会長兼