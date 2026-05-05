ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」が、5日に開幕した。地元・香川支部の山川美由紀（59）が大外から価値ある白星を挙げた。初日3Rで6コースから最内を突いてバック4番手に付けると、2マーク小回りで先頭に浮上した。「回り過ぎだったので、回転を抑えようと思って片面を叩いた。乗り心地は悪くなかった。両面を叩いて、外周りをしたい」上積みを求めて調整の手を緩めることもない。レディース