5月5日は『こどもの日』。日本各地でこいのぼりがあげられていますが、その一方で、少し変わった“のぼり”をあげている施設もあります。日テレNEWSでは、一見変わったのぼりを出している各地の施設に、その理由やこだわりを取材しました。■5メートル超え“ワニのぼり”こだわりは「空を泳ぐように見える姿」熱川バナナワニ園は、静岡県東伊豆町にある世界でもトップクラスの16種・約100頭ものワニを飼育している動植物園です。