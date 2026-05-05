ゲーム実況グループ「カラフルピーチ」が５日、都内で「からぴちファンミーティング２０２６〜みんなとドタバタ運動会！〜」（全国７か所、計３万人動員）の最終公演を開催した。２０２０年に活動開始。登録者２３９万人のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「Ｍｉｎｅｃｒａｆｔ」などのゲーム実況を行う。今回のファンミは「運動会」がテーマ。会場全体を使った借り物競走、玉入れ競争などをリスナー（ファンの総称）参加型で行い